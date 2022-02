Let's pray #2 - Geheiligt werde dein Name

Staffel 1 Folge 65 25 Minuten

Das Vaterunser beinhaltet die Zeile: geheiligt werde dein Name. Aber was steckt alles in einem Namen? Welche Namen hat Gott? Und was bedeutet es, wenn Gott in Hesekiel 36,23 sagt, dass er seinen Namen wieder heilig machen will? Patrick Knittelfelder hat sich Gedanken gemacht…