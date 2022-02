Advenio #3 Erwarten

Staffel 1 Folge 76 25 Minuten

Manchmal senken wir unsere eigenen Erwartungen, damit wir nicht enttäuscht werden, wenn es nicht so kommt, wie wir denken. Aber ist das wirklich eine so gute Strategie? Bernadette Lang spricht in ihrer Predigt darüber, dass wir groß denken sollen und immer offen für das Wirken Gottes sein sollen, so wie es auch Maria in der Weihnachtsgeschichte war.