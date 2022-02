Die Christliche Arbeiterhilfe e.V. im Bistum Eichstätt

Folge 940 28 Minuten

Die Christliche Arbeiterhilfe in Neumarkt und Dietfurt gibt Menschen die Möglichkeit, sich für den Arbeitsmarkt fit zu machen, zum Beispiel im eigenen Gebrauchtwarenmarkt. Dort absolviert derzeit eine junge Mutter eine Umschulung zur Einzelhandelskauffrau. Außerdem im ökumenischen Magazin: Mitten in der Corona-Pandemie besucht Papst Franziskus vom 12.-15. September die Slowakei und will dem durch das Virus stark gebeutelten Land Hoffnung schenken. Renovabis, das Osteuropahilfswerk der Katholiken, ging vorab mit der Kamera auf Erkundungstour durch das Land.