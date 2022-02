Bedeutendes Denkmal des barocken Orgelbaus

Folge 942 28 Minuten

Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021. Eine ganz besondere steht in der ehemaligen Klosterkirche Fürstenfeld bei München. 1736 wurde sie von Johann Georg Fux gebaut. Da das Instrument weitgehend unverändert erhalten ist, gilt es als eines der bedeutendsten Denkmäler des barocken Orgelbaus in Bayern. Außerdem u. a. im ökumenischen Magazin: Vertreterinnen der Reformbewegung Maria 2.0 im Gespräch mit dem Würzburger Bischof Dr. Franz sowie die Auftaktveranstaltung des Evangelischen Kirchentags in Nürnberg.