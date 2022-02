Heilkräuterworkshop

Folge 944 28 Minuten

Heilkräuter und -pflanzen spielen seit Jahrtausenden in der Medizin eine wichtige Rolle. Wie man aus dem vermeintlichen Unkraut Heilmittel herstellen kann, haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Workshop in Eichstätt erfahren. Außerdem im ökumenischen Magazin: Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, dann kommt die Kirche zu ihnen. Und so hat die evangelische Kirche in Landshut jetzt ein Ladengeschäft gemietet, in dem sich Kirche für einen Monat zum Anfassen und Begegnen präsentiert.