Tipps für nach dem Festtagsschmaus

Folge 955 28 Minuten

Leckeres Essen gehört für die allermeisten zu Weihnachten dazu. Was aber, wenn wieder mehr gekauft und gekocht wurde, als die Familie essen kann? Alexandra Böhm vom Verbraucherservice in Ingolstadt gibt nachhaltige Tipps. Außerdem im ökumenischen Magazin: In der Pfarrei Heilig Kreuz in Kiefersfelden ganz im Süden Bayerns steht wieder eine besonders kunstvoll gestaltete Krippenlandschaft. Bis Mariä Lichtmess wechseln sich hier die Szenen ab, von der Herbergssuche bis zur Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten. Und: Das Amt der Mesnerin ist über das ganze Jahr hinweg ein unverzichtbarer Dienst in den Kirchengemeinden. Gerlinde Zeitler aus Bindlach führt ihn gerade in der Weihnachtszeit besonders gern aus, vor allem wenn sie die traditionelle Krippe aufbauen kann. In der Rubrik "Mein Lieblingsplatz" stellt sie ihre Evangelische Kirche in Bindlach vor.