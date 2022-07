Heart of Worship: Wie Anbetung deine Perspektive verändert

Folge 114 26 Minuten

In dieser Predigtreihe geht es um Worship. Es gibt Menschen, die kommen 10 Minuten früher zum Gottesdienst, um kein Lied zu verpassen, andere wünschten, sie könnten zur Predigt vorspulen. Auch in der Bibel wird deutlich, welch große Rolle Worship in Gottes Plan, besonders in belastenden Zeiten spielt. Tobias Teichen macht heute deutlich, wie wichtig sowohl die innere als auch die äußere Haltung beim Worship ist.