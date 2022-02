Folge 501 41 Minuten

Es kommt der Herr der Herrlichkeit ... Warten - die Zeit des Advents. Die Realität im Leben. Advent sagt aber auch, auf was beziehungsweise auf wen wir warten: Nämlich auf den Herrn der Herrlichkeit. Jakobus Richter ist zu Gast. Als ehemaliger Mönch und Schafhirte hat er Warten gelernt und eingeübt. Ein Meister des Wartens. Er nimmt uns mit hinein in seine persönliche Geschichte im Interview und in der Predigt!