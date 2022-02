Folge 343 41 Minuten

Jeder hat eine Herzensgalerie, in dieser hängen nicht nur gute Bilder an der Wand. Sie ist nicht nur voller Liebe, sondern auch Enttäuschungen, Vertrauensbrüche und Versagen finden sich hier. In der Bibel geht David mit seiner Herzensgalerie zu Gott. Er bittet darum gemeinsam mit ihm neue Bilder aufzuhängen. Darüber spricht Heiko Bräuning in der heutigen Predigt.