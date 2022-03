Lebendiger Glaube

Folge 349 40 Minuten

Wie der Schreiner kann's keiner! So sagt man! Und er weiß, wie es geht: Johannes Ehrismann. Der gelernte Schreiner hat lange in diesem Beruf gearbeitet, bevor er eine Ausbildung zum Theologen gemacht hat. Nach einer Zeit als Jugendreferent arbeitet er heute als Theologe bei den Zieglerschen. Wir haben ihn begleitet an seinem ehemaligen Arbeitsplatz. Ein Spezialist in Sachen Holz! Was das mit seinem Glauben zu tun hat, erzählt er im Interview mit Pfarrer Heiko Bräuning und spricht darüber in seiner Predigt!