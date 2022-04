Du sollst frei sein!

Folge 351 40 Minuten

Einmal mehr ist Cornelia Schmid zu Gast. Die gelernte Krankenschwester berät heute als Coach Menschen, die auf der Suche sind nach dem Sinn ihres Lebens. Im Gottesdienst predigt sie auch - beziehungsweise ist es eigentlich keine Predigt, sondern ein Zeugnis darüber, wie und was der Glaube im Leben verändern kann, indem man Gott Raum gibt, in aller Freiheit zu dem zu werden, was er sich gedacht hat.