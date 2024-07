Dem Gesetz gestorben (1/2)

Das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Deshalb meinen manche Menschen, durch das Einhalten der Gebote vor Gott bestehen und von ihm angenommen werden zu können. Das lehrten auch die gesetzestreuen Juden in Galatien, mit denen der Apostel Paulus sich auseinandersetzen musste. Aber ist das wirklich möglich? Was wäre die Alternative dazu? Was meint Paulus damit, wenn er schreibt, dass er dem Gesetz gestorben ist?