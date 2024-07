Leben in der Kraft des Heiligen Geistes (1/2)

Nachdem Paulus die Galater daran erinnert hatte, dass sie nicht durch ihre Werke gerettet wurden, zeigte er ihnen, dass ihre Werke auch danach keine Rolle spielen. So wie sie im Geist angefangen hätten, sollten sie weiterhin im Geist leben. Aber was heißt "Leben im Geist" eigentlich? Diese Frage stellt Christian Wegert in der heutigen Predigt.