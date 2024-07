Kinder des Glaubens (1/2)

Viele Menschen glauben, Gott werde sie schon annehmen, weil sie gar keine so schlechten Menschen sind. Doch reicht das aus, um in den Himmel zu kommen? Falls unsere Taten nicht genügen, wie können wir dann vor Gott bestehen? Im Galaterbrief gibt der Apostel Paulus Antworten auf diese Fragen. Wolfgang Wegert zeigt, dass hierbei besonders ein Thema im Mittelpunkt steht - die Errettung durch Glauben an Jesus Christus.