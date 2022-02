Verstecken zwecklos

Folge 1431 26 Minuten

Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit, Betrug, Krankheit, Leid und so viel Boshaftigkeit? Kann es vielleicht sien, dass wir selbst daran beteiligt sind oder sind doch immer die Anderen schuld? Können wir uns aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien? Pastor Christian Wegert zeigt in der Predigt einen Ausweg aus dem Dilemma.