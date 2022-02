Folge 1436 26 Minuten

Was bedeutet es wirklich, dass wir durch Jesus Gotteskinder werden können? Wolfgang Wegert wirft einen genauen Blick auf den Galaterbrief und was dieser über Last der Selbstgerechtheit und Selbstverbesserung sagt. Er ermutigt zu glauben, dass Jesus aus dem Hamsterrad befreien möchte.