Man fing an, den Namen des Herrn zu loben

Folge 1437 26 Minuten

Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie anders gehandelt hätten, wenn Ihnen die Konsequenzen im Voraus bewusst gewesen wären? War die Folge davon ein Streit, Hass oder eine Trennung? In der Beziehung eines jeden Menschen zu Gott gibt es irgendwann so einen Bruch. Doch welche Folgen entstehen daraus? Gibt es Hoffnung auf Wiederherstellung? Darüber spricht Christian Wegert in der heutigen Predigt.