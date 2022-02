Ein Fluch, der gebrochen ist

Folge 1447 26 Minuten

Nach der Sinflut kommt es in der Familie von Noah zu einem präkerem Familienvorfall. Noah, betrunken vom Wein, entblößt sich in einem Zelt und wird von seinem Sohn nicht ehrwürdig behandelt. Aufgrundessen verflucht Noah seinen Sohn mit weitreichenden Folgen. Ist seine Reaktion übertrieben? Was kann man aus dieser Geschichte für die heutige Zeit lernen? Pastor Wolfgang Wegert nimmt sich in seiner Predigt diesen Frage an.