Die Gemeinde und ihr Pastor (1/2)

Folge 1448 26 Minuten

Wie soll sich eigentlich die Gemeinde gegenüber dem Pastor verhalten? Und was sind die Aufgaben eines Pastors für seine Gemeinde? Über diese praktischen Fragen spricht Christian Wegert in dieser Predigt. Grundlage dafür sind die Worte von Paulus an die Gläubigen in Galatien. Was er ihnen schrieb und wie das auf die heutige Zeit anzuwenden ist, erläutert der Hauptpastor der Arche im ersten Teil der zweiteiligen Predigtreihe.