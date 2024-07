Der eingeborene Sohn (1/2)

Das Weihnachtsfest rückt in großen Schritten näher. Wolfgang Wegert stellt sich deshalb spannenden Fragen über die Geburt Jesu: Was ist mit "Geburt" eigentlich gemeint? Hat Jesus schon vorher existiert? Was meint die Bezeichnung "der eingeborene Sohn"? Das und vieles mehr ist Thema der heutigen Predigt. (Die Predigt wurde vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet)