Die besiegte Furcht (1/2)

Warum fürchteten sich die Hirten auf dem Feld? Eigentlich hat der Engel des Herrn das ganze Feld mit Licht geflutet und so die Dunkelheit vertrieben. Wolfgang Wegert legt an seiner Predigt heute das Augenmerk auf die Hirten auf dem Feld und macht deutlich, dass die Furcht in der Bibel oft mit der eigenen Sünde zu tun hat. Was dies für die Hirten und die Menschen bedeutet macht er in dieser Weihnachtspredigt deutlich.