Gott möchte für dich kämpfen (1/2)

Folge 4372 26 Minuten

Viel zu oft liegen wir Gott mit unseren Problemen und Bitten in den Ohren und vergessen, dass unsere Beziehung zu ihm noch so viel mehr beinhalten sollte. Anhand des biblischen Beispiels von König Joschafat erklärt Joyce Meyer, wie Sie den Schwierigkeiten in Ihrem Leben mit Gottes Hilfe begegnen können.