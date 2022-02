... dass sie sich berühren lassen - Kammerchor der russischen orthodoxen Kirche des Hl. Prokopij

42 Minuten

Ein Echo des Gesangs der Engel in den himmlischen Welten soll der Gesang im russisch-orthodoxen Gottesdienst sein. Die Musik, die immer nur menschliche Stimme ist, dient nicht als bloße Dekoration, sondern ist gesungenes Gebet. Mitglieder des Kammerchors der russischen orthodoxen Kirche des Hl. Prokopij in Hamburg erzählen, wie sie zu dieser Musik gekommen sind und was sie daran so nachhaltig fasziniert.