Christian Deussen

Folge 33 24 Minuten

Gold in der Kehle und in den Händen: Der Sänger Christian Deussen ist gelernter Goldschmied und geht diesem Beruf weiterhin mit Freude nach. Dabei wendet er bei seiner Handwerkskunst ganz ähnliche Prinzipien an wie in der Musik: Klasse statt Masse - zu jedem seiner Werke will er hundertprozentig stehen können. Im Gespräch berichtet Christian Deussen von seinem neuem Album, seiner Liebe zur Gospelmusik und seinem ganz persönlichen Weihnachtswunder.