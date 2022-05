Folge 196 19 Minuten

Eigentlich wäre Marten Krebs jetzt mit dem Tina Turner Musical "Simply the best" auf Europatournee. Doch wie viele andere Künstler muss auch Krebs sich in der Pandemie ein komplett neues Leben aufbauen. Als sämtliche Engagements nach und nach abgesagt werden, überwiegen anfangs Ratlosigkeit und Perspektivlosigkeit. Der 39-Jährige zieht zurück zu seinen Eltern. Handwerkliche Tätigkeiten auf ihrem Hof helfen ihm, den Kopf frei zu bekommen, alles in einer neuen Perspektive zu sehen. Ein Bekannter schlägt Marten Krebs vor, Trauerredner zu werden. Krebs hat großen Respekt vor der neuen Aufgabe und ist sich anfangs nicht sicher, ob er der Richtige dafür ist. Doch ein Trauerfall in der eigenen Familie ändert seine Meinung. Krebs bedeutet der Kontakt zu den Trauernden viel, die Arbeit ist ihm Berufung geworden.