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Warten lohnt sich

Staffel 1 Folge 31
14 Minuten

Warum lohnt es sich zu warten? Weshalb ist es so wertvoll für uns? Und was ist das Besondere an Weihnachten und Advent? Darüber spricht Moderator Matthias Brender mit Dr. Beate Hofmann, Bischöfin von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Außerdem erklärt die Bischöfin, wo die heutigen Weihnachtstraditionen eigentlich herkommen.

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Zusatz­informationen

Serie: Bibel TV DIE SENDUNG

Genre: Magazin

Jahr: 2021-2021