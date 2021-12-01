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Warten lohnt sich
Staffel 1 Folge 31
14 Minuten
Warum lohnt es sich zu warten? Weshalb ist es so wertvoll für uns? Und was ist das Besondere an Weihnachten und Advent? Darüber spricht Moderator Matthias Brender mit Dr. Beate Hofmann, Bischöfin von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Außerdem erklärt die Bischöfin, wo die heutigen Weihnachtstraditionen eigentlich herkommen.
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Zusatzinformationen
Serie: Bibel TV DIE SENDUNG
Genre: Magazin
Jahr: 2021-2021