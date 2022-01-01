Gott schenkt uns Ruhe

Der Sonntag ist bis heute der Tag der Ruhe. Gott wollte den Menschen einen Tag schenken, wo sie sich erholen und ihren Fokus wieder neu auf ihn ausrichten können. Denn eine Beziehung braucht Zeit und Pflege. Um Ruhe geht es auch in der diesjährigen Allianzgebetswoche unter dem Thema "Sabbat - Leben in Gottes Rhythmus". Warum Ruhe ein Geschenk Gottes ist und wie man sie für eine intensivere Beziehung mit Gott gut nutzen kann, erklärt Dr. Reinhardt Schink von der "Evangelischen Allianz Deutschland" im Gespräch mit Moderator Matthias Brender.