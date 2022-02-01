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Anderen etwas Gutes tun
Staffel 1 Folge 33
14 Minuten
Viele von Ihnen kennen den Valentinstag als den Tag der Liebe. An diesem Tag tun viele Menschen Ihren Liebsten etwas Gutes und beschenken sich gegenseitig. Aber woher kommt der Valentinstag eigentlich ursprünglich? Wer war Valentin? Und wie können auch Singles den Valentinstag begehen? Über diese Fragen und wie wir Gottes Liebe an Andere wetergeben können, spricht Theologe Daniel Deman im Gespräch mit Moderator Matthias Brender.
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Zusatzinformationen
Serie: Bibel TV DIE SENDUNG
Genre: Magazin
Jahr: 2022-2022