Wie Deutschland christlich wurde

Das Christentum und Deutschland sind seit Jahrhunderten eng miteinander verbunden. Aber wie wurde Deutschland eigentlich christlich? Wer waren Bonifatius, Ansgar, Lioba und viele weitere, die den neuen Glauben mitbrachten? Und was war ihre Geschichte? Matthias Brender forscht nach und hat mit Dr. Klaus Wetzel einen echten Profi zum Thema "Mission" als Gast eingeladen. Gemeinsam erklären sie die Mission des heutigen Deutschlands.