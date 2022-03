im April 2022: Glauben, wenn die Bomben fallen

Ein neuer Krieg in Europa - bis vor wenigen Wochen schien das undenkbar! Für die Menschen in der Ukraine ist dieser Krieg inzwischen aber bitterer Alltag geworden. Da fragt man sich zu Recht: Wo ist Gott in all dem Leid? Moderator Matthias Brender spricht im Interview mit Mykola Romanyuk. Der Pastor aus der Bibelgemeinde in Irpin bei Kiew berichtet, wie die Christen sich in der Ukraine engagieren und wie Menschen zwischen Bomben und Chaos zum Glauben finden.