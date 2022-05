im Mai 2022: Liebe deine Feinde - aber auch im Krieg?

Folge 36 14 Minuten

"Liebe deine Feinde" ist ein gut gemeinter Rat - aber ist das überhaupt möglich, wenn Krieg herrscht und Menschen ermordet werden? Wenn Worte gegen Waffen getauscht werden? Pastor Romanyuk ist zurück in seiner Gemeinde in Irpin bei Kiew und sieht sich genau mit dieser und weiteren Fragen konfrontiert. Vor Ort erlebt er unvorstellbares Leid und totale Zerstörung. Allerdings ist da auch Hoffnung. Im Interview mit Matthias Brender berichtet der Pastor, wie seine Gemeinde zu einem Hilfszentrum geworden ist und was es bedeutet, mitten im Krieg Gottes Liebe weiterzugeben.