Juli 2022: Wo bleibt er denn, dein Gott?

Folge 116 2 Minuten

Man betet und doch passiert kein Wunder. Das frustiert und enttäuscht. Doch das bedeutet nicht, dass Gott nicht da ist oder kein Interesse an den Menschen hat. Ganz im Gegenteil! Matthias Brender erzählt, was man in Sachen Vertrauen von dem unbekannten Psalmbeter in Psalm 42 lernen kann.