Legofilm - Die Bibel: Altes Testament

1 Stunde 48 Minuten

Gott schuf den Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Doch der Mensch entschied sich gegen ihn und für die Sünde. Trotzdem traten immer wieder Menschen auf, die Gott liebten. Ob Noah, Abraham oder Mose - sie alle vertrauten Gott und ließen sich auf seinen göttlichen Plan ein. Im Alten Testament lesen wir von ihnen und ihre Geschichten sind weit bekannt. Und doch können sie uns immer wieder neu überraschen. So auch in diesem Trickfilm von Josh Carroll, in dem die Männer Gottes als LEGO-Figuren auftreten.