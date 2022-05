Anna-Nicole Heinrich

Folge 196 19 Minuten

Mit gerade 25 Jahren leitet sie in den nächsten sechs Jahren eines der drei Leitungsorgane der EKD. Neben Studium und Beruf füllt sie nun auch noch dieses überaus ehrenvolle Ehrenamt aus. Viele Menschen waren überrascht von ihrer Wahl, schließlich tritt sie in die Fußstapfen u.a. von Katrin Göring-Eckardt und Irmgard Schwaetzer. Heinrich ist erst in der Schule mit Religion in Kontakt gekommen. Die Studentin ist nicht nur dabeigeblieben, sondern möchte heute Kirche besonders für Jüngere gestalten. Sie ist überzeugt, dass es schon viele tolle junge Menschen in der Kirche gibt, die auch das Potenzial haben, andere für diese Botschaft zu begeistern. Außerdem sagt sie: "Kirche bietet mir einen Rahmen, in dem ich Halt finden kann, wenn ich selbst gerade in meinen persönlichen Glauben keinen wirklichen Halt finde."