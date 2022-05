Mehdi Maturi

Folge 198 19 Minuten

Mehdi Maturi wurde in Iran geboren und als Säugling von seinem Vater nach Deutschland verschleppt. Er glaubt, seine Mutter sei tot, bis ihn als junger Erwachsener eine Nachricht erreicht, die das Gegenteil beweist. Um sie kennenzulernen, macht er sich zu Fuß auf den Weg in den Iran. Papiere fehlen, um eine Flugreise anzutreten. Mehdi macht sich auf den Weg, nimmt die Flüchtlingsroute, aber in die entgegengesetzte Richtung. Es wird eine lebensgefährliche Reise voller Härten, aber auch der unerwarteten Nächstenliebe. Mehdi schafft es zu Fuß in den Iran, nur um festzustellen, dass er auch zurück wieder den Landweg nehmen muss. Diesmal reist er gemeinsam mit den Flüchtlingen und erlebt die harte Realität an den Grenzen Europas.