Sein Wille Geschehe - Von einem Glauben, der Berge versetzt

1 Stunde 22 Minuten

Die Frage scheint so alt wie die Menschheit selbst zu sein: wo ist Gott, wenn leidvolle Dinge passieren? Auch die Bewohner einer Kleinstadt haben alle auf ihre Weise mit dieser Frage zu kämpfen. Eine Ärztin setzt alles daran, das Leben eines kleinen Jungen zu retten. Andere kämpfen mit Zweifeln oder Alkohol. Doch dann kommt ein Mann in die Stadt, der ihnen in ihrem Leid begegnet. Als dann auch noch unerklärliche Dinge geschehen, fragen sich alle: hat das etwas mit dem Mann zu tun, der sie alle zu kennen scheint? Kann er ihnen Antworten auf ihre Frage geben? Verfilmung des Romans von William Sirls.