Kloster St. Johann Müstair

Folge 1 43 Minuten

Umgeben von prächtigen Bergen und satten grünen Almen liegt das Kloster St. Johann in Müstair im Schweizer Kanton Graubünden. Hier leben, beten und arbeiten seit der Karolingerzeit Benediktinerschwestern. Heutzutage ist es mit dem Nachwuchs eher bescheiden, doch noch immer entschließen sich junge Frauen, in den abgeschlossenen, kontemplativen Orden einzutreten. In der Dokumentation berichten alte und junge Schwestern von ihren Beweggründen für diesen Schritt und erzählen, was sie hinter Klostermauern an Überraschungen entdeckt und an Schätzen gefunden haben.