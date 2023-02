Stift Rein

Folge 2 43 Minuten

Frischer Wind in alten Gemäuern: Dafür sorgen gleich drei neue Novizen, über die sich die Zisterzienserabtei Stift Rein in der Steiermark freuen darf. Auf Partys hatte Martin Höfler gern gescherzt, dass er mit 50 Jahren ins Kloster gehen würde. Tatsächlich machte er es wahr und das schon zehn Jahre früher als geplant. Für Frater Florian war es mit dem Kloster Liebe auf den ersten Blick. Aus einem Urlaub wurde eine Berufung fürs ganze Leben. Eine solch schwerwiegende Entscheidung muss wohlüberlegt sein und stößt nicht immer auf Verständnis bei Angehörigen der Novizen. In der Dokumentation berichten die drei Neuzugänge und mehrere Alteingesessene von den Freuden und Herausforderungen des Lebens in klösterlicher Gemeinschaft.