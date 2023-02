Abtei Tamié

Folge 4 43 Minuten

"Wenn du glücklich werden willst, musst du Mönch werden." Diesen halb scherzhaften Rat gibt der Philosoph Maurice Clavel dem Studenten Philippe Hémon in einer Diskussionsrunde bereits Ende der 1960er Jahre. Philippe arbeitet zunächst als Kardiologe, doch die Sehnsucht nach einer spirituellen Tätigkeit lässt ihn nicht los. Der erste Besuch im Kloster Tamié wird ihm dann zur Bestimmung. Er wird Novize in der Trappisten-Abtei und findet hier seine Erfüllung und das Geschenk wahrer Freundschaft. Die Dokumentation hat Frère Philippe und seine Mitbrüder in ihrem Alltag begleitet.