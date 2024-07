Bischof Sproll - Standhaft im Glauben

In Sichtweite des Vatikans thront die kleine Basilika San Bartolomeo all'Isola auf der Tiberinsel. In dieser Kirche wird seit 2002 der Märtyrer des 20. Jahrhunderts gedacht. Neben Reliquien und Erinnerungsstücken liegt hier ein unscheinbarer, etwa faustgroßer Stein. Dieser Stein dient dem Andenken an einen deutschen Bischof, der gegen die Nazis predigte und deshalb von ihnen verfolgt und aus seiner Diözese vertrieben wurde: Joannes Baptista Sproll. Wer ist dieser Mann, der sich als erster Bischof in Deutschland offen gegen die Nationalsozialisten stellte und bis heute als Bekennerbischof große Verehrung erfährt? Experten sprechen über das Leben eines mutigen Mannes mit großem Gottvertrauen.