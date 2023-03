Boom und Bettelstab - Die Franziskaner von Bratislava

Folge 1 45 Minuten

Die Franziskaner gehen dorthin, wo sie gebraucht werden - so war es schon immer. Das bedeutet auch, hinzugehen, wo die Not am ärgsten ist und das Leid der Menschen mitzutragen. So taten es die Mönche in der Slowakei während der kommunistischen Herrschaft trotz Verbot des Ordens und harter Verfolgung und so tun sie es heute in der neuen kapitalistischen Gesellschaft mit ihren ganz speziellen Herausforderungen. Die Dokumentation hat einige von ihnen bei ihren Aufgaben in verschiedenen Teilen des Landes begleitet.