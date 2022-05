Der ewige Pilger - Bischof Benno von Meißen

45 Minuten

Im Jahr 1066 wurde Benno, ein gottesfürchtiger Ordensmann der Benediktiner, zum Bischof von Meißen geweiht. Mit dem Ziel der sanftmütigen Missionierung verbreitete er von da an das katholische Christentum im Raum des heutigen Sachsens. Heute wird Benno von Meißen als Heiliger verehrt und ist Schutzpatron von München, Bayern und der Diözese Dresden-Meißen. Die Suche nach den Spuren Bennos führt weit zurück in die deutsche Geschichte - zunächst in die Zeit des Investiturstreits und dann in die der Reformation und der immer größer werdenden Kritik an der katholischen Heiligenverehrung.