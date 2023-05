Die Franziskaner - Entsagung des Besitzes

Folge 5 44 Minuten

Sie leben nicht hinter Klostermauern in ländlicher Abgeschiedenheit, sondern in Großstädten. Die Franziskaner wohnen mitten unter den Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen und ihre Hilfe brauchen. Franziskus von Assisi propagierte im Mittelalter erstmals den Gedanken: Vor Gott sind alle Menschen gleich. Damit bereitete er den Weg für ein sozialeres Gerechtigkeitsempfinden der Gesellschaft. Die Dokumentation geht der Entstehung des Ordens nach und begleitet Mönche und Nonnen in ihren heutigen Aufgabenfeldern.