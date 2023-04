Die Augustiner - Glaube und Wahrheit

Folge 4 44 Minuten

Was soll ich suchen? Wo soll ich suchen? Wann soll ich suchen? Das fragte sich der erste große christliche Philosoph Augustinus von Hippo in seinen Schriften, den confessiones, seinen persönlichen Bekenntnissen. Und noch heute gehen Menschen diesen Weg auf der Suche nach Wahrheit. Die Dokumentation spürt der Geschichte des Ordens nach und stellt Augustinerklöster in verschiedenen Ländern vor.