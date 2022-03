Giuseppe in China - Die Mission des Josef Freinademetz

1879 brechen zwei Missionare vom niederländischen Steyl nach China auf. Sie verlassen den Westen in einer Zeit, da Europa mit rasender Geschwindigkeit in die Moderne aufbricht und nähern sich einer Welt, die noch ganz in einer uralten Kultur verwurzelt ist. Die beiden Missionare Johann Anzer und Josef Freinademetz wissen wohl, dass sie nicht willkommen sein werden und dennoch sind sie voll Zuversicht, in dem riesigen abgeschotteten Reich eine christliche Mission zu gründen …