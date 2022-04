Der Fuchs und das Mädchen

1 Stunde 32 Minuten

Als die zehnjährige Lila (Bertille Noël-Bruneau) auf dem Heimweg von der Schule ist, trifft sie auf einen Fuchs und folgt ihm in den Wald. Die Spur verliert sich, doch von da an kann sie an nichts anderes mehr denken als an diese besondere Begegnung. Sie begibt sich auf eine lange Suche nach ihrem Fuchs. Schließlich zahlt sich ihre Geduld aus - es entsteht eine einzigartige Freundschaft voller Abenteuer. Doch irgendwann muss Lila einsehen, dass eine solche Freundschaft ihre Grenzen hat. Der Spielfilm des französischen Biologen und Regisseurs Luc Jacquet (bekannt für sein Debüt "Die Reise der Pinguine") erzählt von einer rührenden Freundschaft zwischen Mensch und Tier, aber auch von ihren Grenzen. Zugleich wird der Film von eindrucksvollen Natur- und Tieraufnahmen aus dem französischen Département Ain geziert, die ihm dokumentarischen Charakter verleihen.