Die Sülchenkirche

Sie ist ein unauffälliger, nahezu bescheidener Bau bei Rottenburg - die Sülchenkirche. Umgeben von Fernstraßen wirkt sie wie eine Dorfkirche ohne Dorf, wie ein Überbleibsel aus längst vergangener Zeit. Reisende könnten sie fast übersehen oder achtlos an ihr vorbeifahren. Wer aber einen Moment innehält, wird hier unglaubliche Entdeckungen machen. Erst vor einigen Jahren fanden die Archäologin Dr. Beate Schmidt und ihr Team Überreste unter dem Bau, die auf 600 n. Chr. zu datieren sind. Die Sülchenkirche erzählt also einen Teil der Geschichte der Verbreitung des Christentums in Mitteleuropa. Dr. Schmidt selbst gibt in dieser bildreichen Dokumentation einen Einblick in neue Erkenntnisse, aber auch in Rätsel, die die Sülchenkirche bis heute aufweist.