Karla Spagerer

Folge 199 19 Minuten

Karla Spagerer ist noch ein Kind, als sie den Terror des Naziregimes erlebt. 1929 geboren, ist sie heute eine der letzten Zeitzeugen des Nationalsozialismus. Denkt sie an ihre Kindheit, erinnert sich Karla Spagerer an Judenhass und ein Leben in ständiger Angst. Lange dachte sie, es wäre nicht nötig, über ihre Erlebnisse zu sprechen, doch die momentanen Entwicklungen bereiten ihr Sorge. Deshalb besucht die über 90-Jährige jetzt Schulen und berichtet über ihre Kindheit, über ihren Alltag im Krieg und das Leben im Nationalsozialismus.