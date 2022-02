Das gibt dir wieder Hoffnung für die Zukunft (1/3)

Folge 501 26 Minuten

Ganz gleich, was in der Welt oder im eigenen Leben schief läuft, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott einen Plan für uns hat. Und dieses Vertrauen gibt Hoffnung für die Zukunft. In dieser Predigt zeigt Bayless Conley anhand der Offenbarung drei wichtige Wahrheiten auf, die Grund zur Hoffnung für die kommende Zeit geben.