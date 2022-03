Entdecke die Gaben des Heiligen Geistes (1/3)

Folge 506 26 Minuten

Wofür hat Gott uns die Gaben des Heiligen Geistes gegeben? Nur für uns selbst und um sie in der Gemeinde einzusetzen? Bayless Conley erklärt, warum es gerade in der heutigen Zeit so wichtig für uns Christen ist, die Gaben neu zu entdecken und rauszugehen, um sie in dieser Welt zu gebrauchen.